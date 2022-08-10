В Оренбургской области 27 человек утонули с начала 2022 года

С начала 2022 года в Оренбургской области утонули 27 человек, в том числе шесть детей. Об этом сообщает 56orb.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Всего в регионе зафиксировано 31 происшествие на воде. Четырех человек удалось спасти. По словам старшего государственного инспектора центра ГИМС Сергея Ефанова, зачастую причиной несчастных случаев становится беспечность. Оренбуржцы отправляются купаться на необорудованные пляжи, несмотря на то, что на дне водоемов могут находиться разбитые предметы и мусор.

Жителей региона просят купаться только в оборудованных местах и соблюдать правила безопасного поведения на воде.

9 августа водолазы обнаружили тело утонувшего 47-летнего мужчины. Потерпевший со своим 17-летним сыном отправился купаться на Бамбуровской плотине 7 августа, в какой-то момент оба начали тонуть, но подростка спасли очевидцы.