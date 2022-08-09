Тело утонувшего мужчины извлекли из водоема в Оренбуржье

В Бузулукском районе Оренбургской области обнаружили тело мужчины, который утонул во время купания на Бамбуровской плотине. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, 7 августа 47-летний мужчина купался в водоеме вместе со своим 17-летним сыном. В какой-то момент оба начали тонуть, пишет 56orb.ru. Подростка успели вытащить из воды очевидцы, его отца спасти не удалось.

Во вторник, 9 августа, водолазы обнаружили тело погибшего. В МЧС отмечают, что причиной трагедии стало купание в необорудованном для этого месте.

Как сообщает РИА «Оренбуржье», на территории у плотины установлены знаки, предупреждающие о запрете купания. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.