Высоту орбиты МКС увеличили на полкилометра

Орбита Международной космической станции (МКС) скорректирована для формирования баллистических условий перед запуском корабля «Союз МС-22» и приземлением «Союза МС-21». Ее высота увеличена примерно на 530 м, сообщила пресс-служба «Роскосмоса» 10 августа.

«По предварительным данным, после осуществления маневра средняя высота орбиты станции повысилась на 0,53 км и составила 416,17 км», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время полета МКС проведены 323 коррекции высоты ее орбиты.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-22» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур запланирован 21 сентября 2022 года. В его экипаж входят космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, астронавт NASA Франциско Рубио.

Приземление спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-21» в Казахстане ожидается 29 сентября 2022 года.

3 июня ракета «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-20» была отправлена с космодрома Байконур. На борту корабля был 3D-принтер разработки ракетно-космической корпорации «Энергия» и наноспутники.

После того как корабль вышел на околоземную орбиту, «Прогресс» продолжил путь к МКС самостоятельно. В космосе корабль должен пробыть около 173 суток. На МКС он отправил топливо, воду, сжатый азот и различное оборудование.