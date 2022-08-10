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Замгоссекретаря США поддержала членство Новой Зеландии в альянсе AUKUS

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Новая Зеландия считается важным стратегическим партнером США, поэтому страна сможет присоединиться к трехстороннему оборонному альянсу AUKUS, состоящему из партнерства США, Великобритании и Австралии. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман 9 августа.

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«Мы с самого начала говорили, что в будущем <…> у других [стран] могут появиться возможности присоединиться к партнерству, и, конечно, когда это время придет, Новая Зеландия — это страна, с которой мы поговорим», — приводит ее слова радиостанция RNZ.

Она добавила, что альянс сосредоточен на атомных подводных лодках. В свою очередь, сообщила Шерман, Новая Зеландия повысила свои возможности в Тихоокеанском регионе благодаря самолету P8 Poseidon. Для американской стороны, как отмечает заместитель госсекреталя, государство считается важным партнером в Тихом океане, несмотря на «власть» Китая в этой зоне.

25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО явно планируют передвинуть «оборонительную линию» Североатлантического альянса в Южно-Китайское море. Дипломат добавил, что в русле этих попыток лежит создание альянса AUKUS, втягивание в него Японии, Южной Кореи и других стран АСЕАН.

Глава МИДа также сообщил, что страны — члены НАТО в ходе переговоров по гарантиям безопасности продемонстрировали полное отсутствие желания учитывать законные интересы Москвы.

Трехстороннее партнерство в сфере безопасности AUKUS появилось 15 сентября 2021 года путем подписания соглашения между представителями Австралии, Великобритании и США. Ради новых атомных подлодок от Вашингтона и Лондона Канберра расторгла с Парижем договор на поставку 12 ударных субмарин стоимостью $66 млрд и спровоцировала дипломатический скандал. При этом эксперты указывали, что новый альянс может быть направлен против Китая.

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