Прямой эфир

Лавров сообщил о намерениях НАТО продвинуться к Южно-Китайскому морю

Лавров: США и НАТО хотят продвинуть линию альянса к Южно-Китайскому морю
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты и Североатлантический альянс (НАТО) явно планируют передвинуть «оборонительную линию» альянса в Южно-Китайское море, заявил 25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Думаю, у европейцев хватит ума не совершать самоубийственных действий»
Губернатор Калининградской области — о том, стоит ли региону бояться НАТО и экономической блокады

По его словам, западные страны открыто заявляют о своем намерении «быть главными» на мировой арене. В том числе, о возможности Североатлантического альянса поступать, как он хочет.

«Они могут в одном заявлении сказать, что НАТО — оборонительный альянс, поэтому не бойтесь, ничьей безопасности НАТО не угрожает. И тут же [глава альянса Йенс] Столтенберг может заявить, что НАТО несет глобальную ответственность за безопасность во всем мире, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале.

Министр уточнил, что теперь границы НАТО будут передвигать в Южно-Китайское море.

«То есть так же, как они от Берлинской стены после исчезновения Варшавского договора и Советского Союза пять раз передвигали линию обороны — раз они оборонительный альянс, — к нашим границам и заявляли нам — «не бойтесь, это для вашей безопасности, это ничего не значит», — в общем-то достаточно невежливо. Давая понять, что не мы будем решать, что нужно для нашей безопасности. Также они теперь будут передвигать линию обороны своего «оборонительного альянса в Южно-Китайское море», — добавил Лавров.

Расширение НАТО не имеет ничего общего с выполнением уставных целей альянса, это лишь освоение территорий под американским командованием и попытки увековечивания того самого однополярного мира, заявил министр иностранных дел России.

«Мы разбирали устав Североатлантического альянса, там десятая статья говорит не про открытые двери, а про то, что НАТО консенсусом может пригласить новых членов, если эти новые члены будут отвечать критериям (видимо, демократический контроль и так далее) и... вносить вклад в укрепление безопасности стран НАТО», — уточнил он.

Министр добавил, что в русле этих попыток лежит создание альянса AUKUS, втягивание в него Японии, Южной Кореи и других стран АСЕАН.

Представитель МИД также сообщил, что страны - члены НАТО в ходе переговоров по гарантиям безопасности продемонстрировали полное отсутствие желания учитывать законные интересы Москвы.

«Переговоры, которые тогда состоялись между нашими делегациями с Соединенными Штатами, и потом я с [госсекретарем США Энтони] Блинкеном встречался, и потом наша команда ездила в НАТО, где презентовала договор уже в натовском контексте, контексте Россия - НАТО, показали, что никакого желания учитывать наши законные интересы, наши интересы безопасности, никто из них не проявил», — сказал глава дипведомства.

9 апреля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о продолжении наращивания военного присутствия НАТО на восточном фланге. Он подчеркивал, что на восточном фланге альянса уже находятся около 40 тыс. военнослужащих, что примерно в 10 раз больше, чем несколько месяцев назад. И их количество будет увеличено.

8 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва убеждена в агрессивном, а не оборонительном характере Североатлантического альянса. По его словам, любое расширение деятельности НАТО, его влияния не несут дополнительной безопасности и стабильности.

Так Песков прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс расширит поддержку Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины на фоне проведения специальной операции России по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022