Лавров сообщил о намерениях НАТО продвинуться к Южно-Китайскому морю

Соединенные Штаты и Североатлантический альянс (НАТО) явно планируют передвинуть «оборонительную линию» альянса в Южно-Китайское море, заявил 25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, западные страны открыто заявляют о своем намерении «быть главными» на мировой арене. В том числе, о возможности Североатлантического альянса поступать, как он хочет.

«Они могут в одном заявлении сказать, что НАТО — оборонительный альянс, поэтому не бойтесь, ничьей безопасности НАТО не угрожает. И тут же [глава альянса Йенс] Столтенберг может заявить, что НАТО несет глобальную ответственность за безопасность во всем мире, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале.

Министр уточнил, что теперь границы НАТО будут передвигать в Южно-Китайское море.

«То есть так же, как они от Берлинской стены после исчезновения Варшавского договора и Советского Союза пять раз передвигали линию обороны — раз они оборонительный альянс, — к нашим границам и заявляли нам — «не бойтесь, это для вашей безопасности, это ничего не значит», — в общем-то достаточно невежливо. Давая понять, что не мы будем решать, что нужно для нашей безопасности. Также они теперь будут передвигать линию обороны своего «оборонительного альянса в Южно-Китайское море», — добавил Лавров.

Расширение НАТО не имеет ничего общего с выполнением уставных целей альянса, это лишь освоение территорий под американским командованием и попытки увековечивания того самого однополярного мира, заявил министр иностранных дел России.

«Мы разбирали устав Североатлантического альянса, там десятая статья говорит не про открытые двери, а про то, что НАТО консенсусом может пригласить новых членов, если эти новые члены будут отвечать критериям (видимо, демократический контроль и так далее) и... вносить вклад в укрепление безопасности стран НАТО», — уточнил он.

Министр добавил, что в русле этих попыток лежит создание альянса AUKUS, втягивание в него Японии, Южной Кореи и других стран АСЕАН.

Представитель МИД также сообщил, что страны - члены НАТО в ходе переговоров по гарантиям безопасности продемонстрировали полное отсутствие желания учитывать законные интересы Москвы.

«Переговоры, которые тогда состоялись между нашими делегациями с Соединенными Штатами, и потом я с [госсекретарем США Энтони] Блинкеном встречался, и потом наша команда ездила в НАТО, где презентовала договор уже в натовском контексте, контексте Россия - НАТО, показали, что никакого желания учитывать наши законные интересы, наши интересы безопасности, никто из них не проявил», — сказал глава дипведомства.

9 апреля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о продолжении наращивания военного присутствия НАТО на восточном фланге. Он подчеркивал, что на восточном фланге альянса уже находятся около 40 тыс. военнослужащих, что примерно в 10 раз больше, чем несколько месяцев назад. И их количество будет увеличено.

8 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва убеждена в агрессивном, а не оборонительном характере Североатлантического альянса. По его словам, любое расширение деятельности НАТО, его влияния не несут дополнительной безопасности и стабильности.

Так Песков прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс расширит поддержку Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины на фоне проведения специальной операции России по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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