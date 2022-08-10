Переводы от 10 тыс. рублей предложили блокировать до повторного подтверждения

Центробанку (ЦБ) предложили «замораживать» переводы на сумму свыше 10 тыс. рублей на промежуточных счетах, пока пользователь не пройдет дополнительную идентификацию в качестве новой меры борьбы с мошенниками. По данным «Известий», такую инициативу обсуждали на последнем заседании Экспертного совета (ЭС) по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ.

Предполагается, что для «разморозки» отправленного перевода или при получении кредитов (а они иногда оформляются без согласия клиента), нужно будет ввести дополнительную идентификацию пользователя или фиксированный ПИН-код.

Председатель совета Финпотребсоюза Игорь Костиков сообщил, что в целом участники заседания ЭС инициативы поддержали, поскольку необходимы дополнительные меры для снижения потерь граждан. Поэтому их и предложили принять, уточнил он.

Еще один член ЭС, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева подтвердила, что вопрос о введении динамического эскроу-счета поднимался. По ее мнению, идея требует дополнительного обсуждения и проработки ряда нюансов. Но эксперт напомнила, что инструменты, работающие по аналогичному принципу на маркетплейсах и сервисах объявлений, показывают эффективность такого подхода.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков уверен, что реализация инициативы создаст дополнительные трудности и банкам в виде дополнительных расходов, и их клиентам, поскольку сумма в 10 тыс. рублей — достаточно ходовая с точки зрения переводов.

Впрочем, по данным ЦБ, в I квартале этого года средняя сумма перевода в рамках Системы быстрых платежей составила 5,6 тыс. рублей.

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«Код от кода: переводы от 10 тысяч предлагают блокировать до повторного подтверждения»