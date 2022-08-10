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Переводы от 10 тыс. рублей предложили блокировать до повторного подтверждения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Центробанку (ЦБ) предложили «замораживать» переводы на сумму свыше 10 тыс. рублей на промежуточных счетах, пока пользователь не пройдет дополнительную идентификацию в качестве новой меры борьбы с мошенниками. По данным «Известий», такую инициативу обсуждали на последнем заседании Экспертного совета (ЭС) по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ.

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Предполагается, что для «разморозки» отправленного перевода или при получении кредитов (а они иногда оформляются без согласия клиента), нужно будет ввести дополнительную идентификацию пользователя или фиксированный ПИН-код.

Председатель совета Финпотребсоюза Игорь Костиков сообщил, что в целом участники заседания ЭС инициативы поддержали, поскольку необходимы дополнительные меры для снижения потерь граждан. Поэтому их и предложили принять, уточнил он.

Еще один член ЭС, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева подтвердила, что вопрос о введении динамического эскроу-счета поднимался. По ее мнению, идея требует дополнительного обсуждения и проработки ряда нюансов. Но эксперт напомнила, что инструменты, работающие по аналогичному принципу на маркетплейсах и сервисах объявлений, показывают эффективность такого подхода.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков уверен, что реализация инициативы создаст дополнительные трудности и банкам в виде дополнительных расходов, и их клиентам, поскольку сумма в 10 тыс. рублей — достаточно ходовая с точки зрения переводов.

Впрочем, по данным ЦБ, в I квартале этого года средняя сумма перевода в рамках Системы быстрых платежей составила 5,6 тыс. рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Код от кода: переводы от 10 тысяч предлагают блокировать до повторного подтверждения»

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