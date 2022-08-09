В Севастополе началась проверка по факту публичного секса в ночном клубе

В Севастополе полиция возбудила административное дело в отношении мужчины, который прилюдно занялся сексом с девушкой на барной стойке в караоке-баре. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу.

Видеоролик инцидента ранее появился в социальных сетях. На кадрах девушка и мужчина вступили в интимную связь на виду у посетителей заведения. Очевидцы засняли происходящее на камеру. Вскоре правоохранители задержали мужчину, который заявил, что в тот момент был «изрядно пьян». По его словам, с девушкой он не знаком и свои действия не осознавал, пишет kp.ru.

«В настоящее время в отношении одного из участников инцидента, 32-летнего мужчины, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток. Устанавливается местонахождение второй участницы происшествия для привлечения ее к ответственности», — сказано в сообщении ведомства.

Также отмечается, что публикация видеоролика стала поводом для возбуждения уголовного дела по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов». Теперь устанавливаются лица, которые распространили ролик в Сети.