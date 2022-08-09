Летевший в Стамбул самолет приземлился в Бухаресте из-за смерти пассажира

Во время полета из Майами в Стамбул борта авиакомпании Тurkish Airlines умер пассажир, из-за чего лайнер был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Бухареста. Об инциденте сообщает телеканал Digi 24 во вторник, 9 августа.

«Самолет компании Turkish Airlines, выполнявший рейс Майами — Стамбул, был вынужден приземлиться в Бухаресте после того, как пассажиру стало плохо, он скончался», — подчеркивает телеканал.

Посадка состоялась в 14:58 (совпадает с мск), на борт поднялись медики и бригада скорой помощи. Врачи пытались реанимировать пассажира, но спасти его не удалось.

Отмечается, что в самолете находились 234 пассажира.

16 июля авиалайнер компании «Азимут», летевший из Стамбула в Минеральные Воды, был вынужден в экстренном порядке приземлиться в Сочи из-за смерти 64-летней пассажирки.