Реклама
Прямой эфир
Мир
Власти Запорожской области заявили об ультиматуме Запада Зеленскому
Мир
В Мариуполе открылась выставка трофейной техники и оружия ВСУ с «Азовстали»
Мир
Politico указала на лазейки в готовящемся санкционном пакете против РФ
Мир
На следующей неделе Путин встретится с президентами Турции и Ирана
Политика
Слуцкий назвал планы ударов по Крымскому мосту «больными фантазиями Киева»
Мир
В Крыму потребовали полной денацификации Украины из-за слов про мост
Мир
На Украине задержали сотрудника СБУ по подозрению в госизмене
Мир
В Минобороны рассказали о дезертирстве в ВСУ из-за возросших потерь
Мир
Из-за взрыва у сомалийского отеля погибли два человека
Происшествия
Рейс из Стамбула экстренно приземлился в Сочи из-за смерти пассажира
Общество
В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве

Рейс из Стамбула экстренно приземлился в Сочи из-за смерти пассажира

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиалайнер компании «Азимут» был вынужден в экстренном порядке приземлиться в Сочи из-за плохого самочувствия 64-летней женщины. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

«Разбился о скалы»: самолет с 22 пассажирами потерпел крушение на Камчатке
Обломки воздушного судна нашли в прибрежной зоне

Инцидент произошел в субботу, 16 июля. Самолет направлялся из Стамбула в Минеральные Воды.

Находясь еще в воздухе, пилоты вызвали бригаду медицинского персонала. Однако, когда самолет успешно приземлился, врачи констатировали смерть пассажирки.

Известно, что женщина была инвалидом и летела из Стамбула без сопровождения.

Тело погибшей забрали уполномоченные службы.

12 июня Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что на борту летевшего из Сочи в Ижевск самолета скончался 66-летний мужчина.

25 января самолет, летевший из Узбекистана в Москву, вынужденно сел в аэропорту Оренбурга из-за смерти пассажира. Отмечалось, что одному из находившихся на борту пассажиров стало плохо. Пилоты запросили экстренную посадку в ближайшей воздушной гавани, однако спасти человека не удалось. Прибывшие на место врачи скорой только констатировали смерть мужчины.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022