Рейс из Стамбула экстренно приземлился в Сочи из-за смерти пассажира

Авиалайнер компании «Азимут» был вынужден в экстренном порядке приземлиться в Сочи из-за плохого самочувствия 64-летней женщины. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Инцидент произошел в субботу, 16 июля. Самолет направлялся из Стамбула в Минеральные Воды.

Находясь еще в воздухе, пилоты вызвали бригаду медицинского персонала. Однако, когда самолет успешно приземлился, врачи констатировали смерть пассажирки.

Известно, что женщина была инвалидом и летела из Стамбула без сопровождения.

Тело погибшей забрали уполномоченные службы.

12 июня Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что на борту летевшего из Сочи в Ижевск самолета скончался 66-летний мужчина.

25 января самолет, летевший из Узбекистана в Москву, вынужденно сел в аэропорту Оренбурга из-за смерти пассажира. Отмечалось, что одному из находившихся на борту пассажиров стало плохо. Пилоты запросили экстренную посадку в ближайшей воздушной гавани, однако спасти человека не удалось. Прибывшие на место врачи скорой только констатировали смерть мужчины.