Астраханские дети смогут бесплатно отдохнуть в лагерях в сентябре

Министерство образования и науки Астраханской области начало прием документов на бесплатный отдых и оздоровление детей. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает «Астрахань-24» со ссылкой на ведомство.

Дети от восьми до 17 лет смогут в течение недели бесплатно отдохнуть в одном из детских лагерей. Подать заявку могут родители школьников из малоимущих и многодетных семей. Также путевки смогут получить призеры и победители олимпиад и конкурсов.

Заявки принимаются до 26 августа.

8 июня руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что путевки в детские лагеря по программе туристического кешбэка раскупили за два месяца.