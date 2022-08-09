Жителей Самарской области предупредили о грозе

В Самарской области в ближайшие часы ожидается гроза. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на региональное управление МЧС.

В области объявили «желтый» уровень погодной опасности.

В ведомстве предупредили, что при усилении ветра лучше не выходить из зданий. Укрываться стоит также в подземных переходах или подъездах.

«Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, ураган с градом обрушился на Санкт-Петербург 6 августа. Ветер повалил деревья и столбы. Дождевая вода затопила несколько улиц города. Одна женщина пострадала — на нее упала конструкция остановки.