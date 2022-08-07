Синоптик объяснил понижение температуры воздуха в Петербурге после шторма
Ведущий специалист погодного центра «Фобос» объяснил, почему после шторма, который прошел в Петербурге 6 августа, резко понизилась температура воздуха.
«Прошедший накануне через Северную столицу холодный атмосферный фронт вызвал резкое понижение температуры воздуха сразу почти на 14 градусов», — написал он 7 августа в своем Telegram-канале.
По словам Леуса, температура за короткий промежуток времени снизилась с 30 градусов до 16, отмечает ИА FlashNord.
Ураган с градом обрушился на Санкт-Петербург накануне. Ветер повалил деревья и столбы. Дождевая вода затопила несколько улиц города. Одна женщина пострадала — на нее упала конструкция остановки.