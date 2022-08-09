Lufthansa продлила приостановку авиасообщения с Украиной до 2023 года

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa продлила приостановку авиасообщения с Украиной до 25 марта 2023 года. Об этом говорится в заявлении компании от 9 августа.

«Lufthansa и все авиакомпании Lufthansa Group приостанавливают полеты на Украину и с Украины до 25 марта 2023 года. ‹...› Lufthansa постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позже», — говорится в сообщении.

Также в компании сообщили, что до этого времени не будет использовать и российское воздушное пространство «в связи с текущей нормативно-правовой ситуацией».

«По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России в течение данного периода должны быть отменены», — сообщили в компании.

22 марта стало известно, что Lufthansa стала отказывать российским гражданам, следующим транзитом из Стамбула через германские аэропорты в третьи страны, в посадке на борт. В посольство России в Германии была направлена просьба обратить внимание на эту ситуацию.

28 февраля начальник отдела внешних коммуникаций LT Вольфганг Раейнерт сообщил, что немецкий провайдер техобслуживания (ТО) авиатехники Lufthansa Technik прекратил обслуживание техники российских авиакомпаний. При этом Lufthansa Technik имеет контракты примерно с десятком авиакомпаний РФ.

Немецкая компания ввела приостановку авиасообщения с Украиной и Россией в конце февраля после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса.