Арку «Красные ворота» отремонтируют в Казани

Власти Казани намерены отремонтировать арку «Красные ворота» в Кировском районе. По информации InKazan.ru, соответствующий тендер будет опубликован на сайте госзакупок в ближайшее время.

Арка была построена в XIX веке. На текущий момент объекту требуется реставрация, при этом заказчик работ намерен сохранить целостность арки. Рабочие заменят гидроизоляцию, штукатурный слой и известковый раствор. Кроме того, в рамках реставрации будут восстановлены колонны, лепнина и украшения арки. Металлический окрашенный лист на крыше объекта заменят. Также планируется благоустройство территории вокруг арки.

Проект реконструкции был разработан за 1,1 млн рублей. В какую стоимость власти оценивают ремонт арки, пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде планируют восстановить исторический особняк на Черниговской, который ранее был снесен. Собственника здания оштрафовали на 15 тыс. рублей.