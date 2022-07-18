Снесенный исторический особняк восстановят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде планируют восстановить исторический особняк на Черниговской, который ранее был снесен. Об этом ИА «НьюсНН» сообщили в региональном управлении госохраны объектов культурного наследия (ОКН).

Речь идет о здании № 10 по улице Черниговской. Проект его восстановления должен разработать собственник, после чего документ направят в министерство градостроительства и управление госохраны ОКН для изучения.

Как уточняет ИА «НьюсНН», по закону дом № 10 сносить было нельзя, однако собственница проигнорировала требование и в январе 2022-го начала демонтаж. Ее оштрафовали на 15 тыс. рублей. Затем постройку снесли из-за угрозы обрушения.

По данным агентства, собственником объекта культурного наследия выступает теща бывшего заместителя губернатора Романа Антонова.