Мужчина погиб при съезде болотохода в реку в Железногорске
В Красноярском крае проводится проверка по факту гибели водителя снегоболотохода. Транспортное средство с мужчиной съехало в реку.
ДТП произошло утром 9 августа на дороге «Обход ЗАТО город Железногорск». Водитель снегоболотохода выехал на обочину, после чего транспортное средство оказалось в реке Тартат. Пассажирку болотохода удалось спасти, 58-летний мужчина погиб. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.
В Госавтоинспекции уточнили, что у потерпевшего не было права управления транспортом подобного вида.
В июле 31-летний водитель погиб в результате падения автомобиля с обрыва в Камчатском крае. По данным МВД, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и превысил допустимую скорость при движении по скалистому массиву бухты Спасения.