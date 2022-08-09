Рабочий погиб на территории котельной в Магаданской области
Следственный комитет начал проверку по факту гибели рабочего при производстве строительных работ на котельной в Магаданской области. Сотрудники правоохранительных органов изучают служебную документацию.
Инцидент произошел 7 августа в Тенькинском городском округе. В вечернее время при подъеме груза на крышу котельной поселка Усть-Омчуг произошло падение металлической конструкции на 43-летнего кровельщика-каменщика. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщает ИА MagadanMedia.
Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, а также ведут опрос очевидцев. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
5 августа 38-летний мужчина погиб во время демонтажных работ на резервуаре из-под горюче-смазочных материалов в Амурской области. Потерпевший использовал сварочное оборудование.