Рабочий погиб во время сварочных работ в Амурской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего в поселке Прогресс Амурской области. Мужчина проводил сварочные работы.
Инцидент произошел 5 августа на территории производственной базы. 38-летний мужчина проводил демонтажные работы на резервуаре из-под горюче-смазочных материалов. Рабочий использовал сварочное оборудование, уточняет Амурская служба новостей. Во время выполнения работ потерпевший получил смертельные травмы.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Следователи устанавливают точные обстоятельства трагедии.
В конце июля рабочий погиб от удара током на предприятии в Брянской области. Мужчина выполнял малярные работы трубопровода подачи газа.