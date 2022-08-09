ФБР провело обыск в поместье Дональда Трампа

Трампа могут лишить возможности баллотироваться в президенты США. ФБР провело обыски в поместье главы Белого дома Мар-а-Лаго, передает телеканал «Известия». Экс-президент считает, что в рейде на его дом не было необходимости. Следователи изъяли содержимое сейфа в резиденции политика. По сообщениям прессы, федеральную службу могли заинтересовать бумаги в доме бизнесмена, которые Трамп взял с собой из Белого дома. По законам США, если Трампа признают виновным, он уже никогда не сможет вновь занять пост американского лидера.

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