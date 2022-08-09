Audi готовит внедорожник Q9 с традиционным ДВС

Компания Audi готовится представить свой самый большой внедорожник Q9, в котором будет использован двигатель внутреннего сгорания. Об этом 9 августа сообщило издание Motor1.

Издание отметило, что слухи о машине с подобным индексом ходят уже не первый год, но похоже, что такой автомобиль действительно появится в 2025 году.

Издание полагает, что основными рынками сбыта станут США и Китай. Во всяком случае, машину уже анонсировали американским дилерам марки.

Вполне возможно, что Audi Q9 станет одной из последних моделей бренда, оснащенных традиционным двигателем внутреннего сгорания. В Audi подтвердили, что со второй половины нынешнего десятилетия все новые продукты марки будут полностью электрическими.

Издание считает, что полноразмерный внедорожник возможно представят и в Европе, чтобы дать бой конкурентам из большой немецкой тройки, а также новому Range Rover.

5 августа компания Audi уведомила, что в следующем поколении модели RS 6 будут использованы мощные гибридные технологии. Технические характеристики автомобиля остаются в секрете, однако глава отдела исследований и разработок Audi Sport сообщил, что компания готовит нечто грандиозное.