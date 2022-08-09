Рынок новых люксовых автомобилей в России снизился в июле на 84%
Рынок новых люксовых автомобилей в РФ снизился в июле на 84%. Так, за этот месяц россияне приобрели всего 16 новых машин сегмента Luxury, это на 84% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (103 шт.). Такие данные привело 9 августа аналитическое агентство «Автостат».
Эксперты отметили, что уже третий месяц подряд объемы реализации роскошных автомобилей в России не превышают двух десятков единиц.
Самая хорошая ситуация в данном сегменте рынка складывалась в феврале 2022 года, когда было куплено 80 новых и дорогих суперкаров.
В июле текущего года жители России приобрели пять новых автомобилей Ferrari, по три Bentley и Rolls-Royce, два Aurus и по одному Aston Martin, Lamborghini и Maserati.
Аналитики отметили, что 12 из 16 суперкаров, т.е. 75%, обрели свою прописку в Москве. Оставшиеся четыре роскошных автомобиля были куплены в Свердловской, Воронежской, Калужской и Тверской областях.
Специалисты компании, подводя итоги семи месяцев 2022 года в сегменте премиум, отметили, что за январь — июль в России приобретено 256 новых люксовых автомобилей. Это вдвое меньше, чем в 2021 году (511 шт.).
8 августа портал «Авто.ру» сообщил, что количество объявлений в РФ о продаже автомобилей премиум-сегмента возрастом до пяти лет с июня 2021 по июнь 2022 года выросло на 66%. В лидерах ресурс отметил BMW M5, Mercedes-AMG G-Класс и BMW 6 серии. Чуть менее популярными стали Mercedes-Benz G-Класса, Land Rover, Range Rover, Genesis GV80 и Mercedes-Maybach S-Класса.