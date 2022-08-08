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Россияне стали чаще продавать автомобили премиум-класса с пробегом

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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По данным портала «Авто.ру», количество объявлений о продаже автомобилей премиум-сегмента возрастом до пяти лет с июня 2021 по июнь 2022 года выросло на 66%, об этом в «Авто.ру» сообщили «Известиям» 8 августа.

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«Изменения на рынке привели к тому, что покупатели стали тщательнее выбирать автомобили, отдавая предпочтение надежным моделям премиум-сегмента. Спрос на экземпляры до пяти лет на 10–15% выше, чем к машинам других классов. В то же время рост цен негативно отразился на покупательской способности россиян, из-за чего образовался профицит предложений», — сообщил руководитель группы исследований и клиентской аналитики в «Авто.ру» Алексей Муханов.

Эксперты отметили, что рост количества объявлений о продаже дорогих автомобилей на ресурсе был заметен с начала 2022 года. Объем объявлений по автопремиуму к концу июля 2022 года вырос почти в два раза с начала текущего года.

Что касается покупательской активности, то она, по оценке экспертов, сократилась на 17% для автомобилей премиум-сегмента до пяти лет и на 28% для дорогих автомобилей в возрасте 6–10 лет.

В лидерах ресурс отметил BMW M5, Mercedes-AMG G-Класс и BMW 6 серии. Чуть менее популярными стали Mercedes-Benz G-Класса, Land Rover, Range Rover, Genesis GV80 и Mercedes-Maybach S-Класса.

5 августа «Автостат» сообщил, что продажи новых машин премиум-сегмента упали в России сильнее всего. В июле 2022 года российский рынок премиальных автомобилей сократился на 90%.

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