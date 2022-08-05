Доля машин премиум-сегмента в России достигла рекордно низкого уровня

В июле 2022 года в России новых автомобилей класса премиум было куплено всего 1,4 тыс. штук. Это составляет всего лишь 4% от общего объема рынка легковых машин в РФ. Об этом 5 августа сообщило агентство «Автостат».

Эксперты констатировали, что премиум-сегмент падает сильнее массового, и это становится устойчивым трендом. В июле 2022 года российский рынок премиальных автомобилей упал на 90%, а массовых всего на 73%.

«Практически весь премиум-сегмент — это европейские, японские и американские бренды, которые придерживаются антироссийских санкций. Их поставки на наш рынок прекращены, складские запасы заканчиваются, поэтому объемы продаж таких машин с каждым месяцем падают», — отметил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

Аналитики отметили, что если в последние годы доля премиум-сегмента в России традиционно держалась в районе 9–0%, то на данный момент она достигла своего исторического минимума — 4%.

Что касается июля текущего года, то наибольшие предпочтения среди премиальных брендов россияне отдавали марке Mercedes-Benz. В июле 2022 года было приобретено 417 новых легковых машин этой марки. Далее идут еще два немецких бренда: BMW (223 шт.) и Audi (168 шт.).

В топ-5 дорогих иностранных брендов попали корейский Genesis и американский Jeep (128 и 73 шт. соответственно. Но сильнее всех «просел» японский Lexus (-95%).

2 августа «Автостат» отчитался о том, что рынок люксовых автомобилей с пробегом в России в первом полугодии 2022 года вырос на 8%. Самой востребованной в этом сегменте маркой стала Bentley.