Житель Омской области пострадал при падении дерева во время заготовки дров
В Тарском районе Омской области на местного жителя, который занимался заготовкой дров на зиму, упало дерево. Об этом сообщает региональное УМВД России.
По данным ведомства, 33-летний сельчанин вместе с отцом заготавливал дрова у деревни Большие Кучки. В процессе валки одно из деревьев изменило траекторию, в результате чего находившийся рядом мужчина получил удар веткой.
Медики диагностировали у сельчанина закрытый перелом поперечных отростков с 12-го грудного по 4-й поясничный отдела позвоночника, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».
По факту случившегося правоохранительные органы организовали проверку.
16 июля в лесном массиве на берегу реки Пикапур в ЯНАО дерево насмерть придавило жителя Ноябрьска. В этот момент мужчина занимался спиливание дерева для строительства лесной избушки.