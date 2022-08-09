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Apple и Ookla обжаловали миллионные штрафы за отказ от локализации данных в РФ

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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Американские компании Apple Inc и Ookla, оштрафованные в июле за отказ локализовать данные россиян на территории РФ, обжаловали решения суда об этих штрафах. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в мировом суде.

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В инстанции уточнили, что 422 участок мирового суда в Москве зарегистрировал апелляционные жалобы компаний Apple и Ookla, которые 12 июля были оштрафованы на 2 млн и 1 млн рублей.

В суде напомнили, что компании были признаны виновными по ч.8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ).

Ранее, 28 июля, суд в Москве оштрафовал сервис по прослушиванию музыки Spotify на полмиллиона рублей также за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.

Закон о локализации персональных данных устанавливает запрет юридическим лицам, работающим с данными граждан РФ, на сбор и хранение этих данных за рубежом — они обязаны локализовать базы данных на территории России. Он вносит важные изменения в ФЗ № 152 «О персональных данных», вступивший в силу еще в 2007 году.

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