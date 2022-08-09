На водоемах Удмуртии утонули 35 человек с начала лета
В Удмуртии с начала лета на водоемах погибли 35 человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.
По словам главного государственного инспектора по маломерным судам Алексея Анохина, число утонувших уже приблизилось к показателям 2021 года, лето которого было аномально жарким. Только за минувшие выходные на территории региона в воде погибли три человека, пишет «Сусанин».
Первая трагедия произошла в субботу, 6 августа, в Ягуле. 19-летний парень утонул в присутствии девятилетней сестры. В тот же день в Ижевске погиб 24-летний житель Пермского края.
7 августа мужчина 1974 года рождения утонул, пытаясь переплыть реку Каму. Его затянуло под судно.