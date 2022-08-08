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Трое мужчин утонули при купании в нетрезвом состоянии в Удмуртии

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За минувшие выходные трое мужчин утонули во время купания в Удмуртии. По данным Государственной инспекции по маломерным судам, все потерпевшие зашли в воду в нетрезвом состоянии.

Первая трагедия произошла в субботу в Ягуле. 19-летний парень утонул в присутствии девятилетней сестры. Молодой человек не умел плавать и пользовался надувным кругом. В Ижевске погиб 24-летний житель Пермского края.

В воскресенье мужчина 1974 года рождения утонул, пытаясь переплыть реку Каму. Его затянуло под судно.

По словам главного государственного инспектора по маломерным судам в Удмуртии Алексея Анохина, все потерпевшие пренебрегли правилами безопасности.

«Мы почти догнали показатель прошлого года за аналогичный период. Разница в том, что в 2021 году жара началась рано, и люди начали гибнуть с мая. В этом году жаркая погода установилась намного позже. И если брать показатели за июль, то мы превысили статистику за июль 2021 года многократно», — цитирует Анохина Udm-info.ru.

Согласно прогнозам, в ближайшие несколько дней в Удмуртии ожидается жара с температурой до +32 градусов, пишет ИА «Сусанин». Сотрудники МЧС призывают жителей республики быть осторожными при нахождении у водоемов.

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