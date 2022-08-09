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Водителя автобуса в Петербурге уволили за разговор по телефону

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Водителя автобуса в Санкт-Петербурге уволили после разговора по телефону. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает 78.ru.

Как отмечается в материале, мужчину сняли на видео пассажиры. Они прислали ролик в группу «Мегаполис+/Санкт-Петербрг/Питер/СПб». На записи видно, что водитель, находясь за рулем автобуса, разговаривает по видеосвязи сразу с несколькими людьми.

На видео обратил внимание перевозчик АО «Третий парк», который проводит постоянный мониторинг добросовестности исполнения водителями своих должностных обязанностей. В ходе проверки личность мужчины была установлена. Его уволили за халатность.

Ранее, 29 июля, сообщалось, что в Волгограде водитель автобуса заплатит штраф в 10 тыс. рублей за выпавшую из салона женщину. Суд признал, что водитель нарушил правила дорожного движения.

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