Водителя автобуса в Петербурге уволили за разговор по телефону
Водителя автобуса в Санкт-Петербурге уволили после разговора по телефону. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает 78.ru.
Как отмечается в материале, мужчину сняли на видео пассажиры. Они прислали ролик в группу «Мегаполис+/Санкт-Петербрг/Питер/СПб». На записи видно, что водитель, находясь за рулем автобуса, разговаривает по видеосвязи сразу с несколькими людьми.
На видео обратил внимание перевозчик АО «Третий парк», который проводит постоянный мониторинг добросовестности исполнения водителями своих должностных обязанностей. В ходе проверки личность мужчины была установлена. Его уволили за халатность.
Ранее, 29 июля, сообщалось, что в Волгограде водитель автобуса заплатит штраф в 10 тыс. рублей за выпавшую из салона женщину. Суд признал, что водитель нарушил правила дорожного движения.