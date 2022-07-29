Водителя автобуса в Волгограда оштрафовали за выпавшую пассажирку

В Волгограде водитель автобуса заплатит штраф в 10 тыс. рублей за выпавшую из салона женщину. Суд признал, что водитель нарушил правила дорожного движения.

ИА «НовостиВолгограда.Ру» уточняет, что инцидент произошел 18 апреля в автобусе № 6, который следовал в Гумрак. Одна из пассажирок неожиданно выпала на дорогу и получила травмы. Их медики оценили как вред средней тяжести.

Суд решил, что женщина выпала из автобуса, из-за того что водитель проигнорировал правила. Свою вину он признал.