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Пропавший под Волгоградом пятилетний мальчик найден мертвым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пятилетний мальчик-инвалид, который накануне, 8 августа, пропал в Волгоградской области, обнаружен мертвым. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

Уточняется, что тело ребенка было найдено в реке Тишанка в хуторе Медведев.

«В ходе проведения поисковых мероприятий водолазами обнаружено и извлечено тело мальчика из водоема. Признаки криминального характера смерти отсутствуют», — говорится в сообщении ведомства.

Мальчик пропал 8 августа. Он отправился кататься на велосипеде недалеко от реки Тишанка и вовремя не вернулся домой, пишет сайт kp.ru. Родители ребенка заявили в полицию о пропаже сына. Предпринятые поиски не увенчались успехом. 9 августа было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Мальчик был инвалидом с детства – у него было искривление позвоночника и плохая речь.

Ранее, 8 июля, сообщалось, что в городе Кстово Нижегородской области найдена убитой пропавшая 21-летняя девушка, которая незадолго до смерти воспользовалась такси.

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