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Пропавшая после поездки на такси беременная девушка найдена убитой

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Фото: СК РФ
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В городе Кстово Нижегородской области найдена убитой 21-летняя девушка, которая незадолго до смерти воспользовалась такси.

По данным «Известий», на теле девушки обнаружены признаки насильственной смерти. Кроме того, погибшая была беременна.

О пропаже Виктории Гущиной сообщили ранее в этот день местные Telegram-каналы. Девушка перестала выходить на связь 5 июля после того, как села в такси по направлению в Нижний Новгород.

Телефон девушки нашли в деревне Ржавка, которая находится в 15 км от запланированного места прибытия. Из устройства была извлечена одна из сим-карт.

По факту исчезновения Виктории возбудили уголовное дело.

Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого в убийстве беременной женщины под Нижним Новгородом. В этом преступлении подозревают бывшего парня жертвы.

Ранее, в Нижегородской области нашли мертвым припавшего пятилетнего мальчика. Он утонул. Мальчик пропал накануне в Борском районе области. По данным МВД России по городу Бор, в 21:20 поступило сообщение об исчезновении мальчика. Он ушел около 16:30 из дома в деревне Большое Пикино.

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