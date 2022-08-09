Задать жаре: ФПК увеличила долю вагонов с кондиционерами до 94,2%

Перевозчики вместе с производителями подвижного состава успешно пополняют свои парки новыми вагонами. И выполняют поручение президента РФ: обеспечить бесперебойные перевозки пассажиров на юг России. Самые новые вагоны сегодня максимально задействованы в поездах для отпускников и детских организованных групп. Подробности — в материале «Известий».

В 2022 году АО «ФПК» заметно увеличила долю вагонов, оснащенных кондиционерами. Она выросла с 75% в 2018-м до 94,2% — в этом. В составах, следующих на юг, доля таких вагонов еще выше — почти 97%. Конечно, на фоне повышенного спроса на поездки на юг в составы дополнительных поездов вынуждены использовать и вагоны, не всегда оснащенные кондиционером, добавляют в компании. Но пассажиры еще на этапе покупки билета могут выбрать подходящий класс обслуживания и ознакомиться с доступными сервисными опциями.

Кондиционеров на всех хватит

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, входит в РЖД) в 2022 году увеличила долю своих вагонов, оборудованных кондиционерами, до 94,2%, следует из данных компании, предоставленных «Известиям».

В последние пять лет этот показатель всё время растет: в 2018 году кондиционеры присутствовали только в 75% всех вагонов холдинга, отметили в ФПК. При этом в поездах, следующих на российские курорты — в Анапу, Адлер, Новороссийск, Краснодар и Кисловодск, — доля вагонов с кондиционирующими установками в этом году еще выше, чем в целом по сети, и составляет почти 97%. Повышенный спрос на железнодорожные поездки на юг в этом году связан с закрытием южных аэропортов после начала СВО на Украине. Чтобы обеспечить стабильные перевозки, компания задействовала максимум своих ресурсов. В августе в составах поездов будут курсировать 14,3 тыс. вагонов, практически весь рабочий парк компании. Из них треть вагонов — на южных направлениях. Таким образом, около 4,7 тыс. вагонов, следующих на юг, оборудованы кондиционерами.

— Ежедневно этим летом в Анапу, Адлер, Новороссийск, Краснодар и Кисловодск прибывают до 90 составов. Биотуалеты предусмотрены в 92% этих вагонов, системы кондиционирования — в порядка 97%. В целом за пять лет (с 2018 года) доля вагонов, оснащенных установками кондиционирования воздуха, в составах поездов, курсирующих по всей сети, выросла примерно на 19 п.п., а в составах поездов, следующих на юг, — на 15 п.п., — сообщили «Известиям» в пресс-службе ФПК.

В пресс-службе «Гранд Сервис Экспресса» (компании, выступающей основным пассажирским железнодорожным перевозчиком в Крым) «Известиям» сообщили, что все вагоны в их эксплуатации оборудованы системой УКВ (устройствами кондиционирования воздуха), но в некоторых оперативно привлеченных на летний период вагонах, в силу более ранней даты их производства, система охлаждения работает менее эффективно и в ней чаще фиксируются поломки. В компании подчеркнули, что происходить это может и в результате повышения температуры наружного воздуха свыше 30 градусов.

— С 15 мая 2022 года по настоящее время в пути следования из-за неисправностей систем кондиционирования воздуха было подано 97 заявок. В 22 случаях вагон был снят с рейса и направлен на ремонт (за аналогичный период 2021 года таких случаев было 29), — рассказал представитель «Гранд Сервис Экспресса».

В ФПК «Известия» также заверили, что укомплектование поездов кондиционерами и биотуалетами является для перевозчика приоритетом.

— Конечно, среди дополнительных назначенных поездов есть такие, в которых кондиционеров нет. Но пассажиры при покупке билета всегда могут выбрать подходящий класс обслуживания и ознакомиться с предоставляемыми услугами, — добавили в пресс-службе.

В ФПК был создан диспетчерский центр, который круглосуточно контролирует работу сервисного оборудования в вагонах, в том числе работу кондиционеров. Компания также отрабатывает обращения самих пассажиров, поступающие по «различным каналам связи».

Но даже по регламенту, утвержденному главным санитарным врачом РФ, если воздух на улице прогрелся выше 26 °C, то для вагонов без кондиционеров температура в салоне просто не нормируется, уточнили в ФПК.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов утверждает, что жалобы по ситуации с кондиционерами в поездах участились по разным причинам, не всегда зависящим от самого перевозчика.

— Во-первых, могли вырасти требования пассажиров к условиям проезда, появилась потребность в большем комфорте. Во-вторых, пассажиры не всегда могут договориться друг с другом о температуре: один в своей части плацкартного вагона сделал холоднее, другой в соседней части теплее — в результате ни тому, ни другому некомфортно, — считает эксперт.

Установка кондиционеров в старые вагоны не всегда возможна технически или даже просто нецелесообразна, добавляет эксперт. А увеличение сейчас объемов финансирования на ремонт этих устройств может привести к нехватке денег на другие статьи расходов — закупку самого подвижного состава, а это вызовет гораздо большие нарекания у пассажиров и уменьшит выручку компании, заключил эксперт.

«Детский» поезд

Под особым контролем ФПК этим летом находятся и перевозки организованных групп детей, рассказали «Известиям» в компании. Летом 2022 года планируется перевезти более 500 тыс. детей в составе таких групп. По признанию представителя компании, для ФПК это «серьезные объемы»: детям должен предоставляться улучшенный уровень сервиса.

— Сегодня для перевозки детских групп сформировано около 30 составов из вагонов последних лет постройки, оборудованных биотуалетами и кондиционерами. Логистика таких перевозок тщательно продумывается: установлен диспетчерский контроль в режиме онлайн за поездами, в которых следуют группы. Для каждого вокзала были определены безопасные маршруты прохода групп детей («зеленые коридоры») в залы ожидания и к автотранспорту. При необходимости для них выделяются отдельные залы ожидания, а также места для парковки «детских» автобусов, — поделились деталями организации детских перевозок в ФПК.

Там добавили, что поезда с детскими группами сопровождают сотрудники МВД и охранных предприятий.

Проводники, работающие с детьми, проходят специальный медосмотр и обучение курсу детской психологии.