Михаил Мишустин подписал указ о финансировании Дальнего Востока

Правительство России выделило более полумиллиарда рублей на развитие социальной и инженерной инфраструктуры регионов Дальнего Востока. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Финансирование, которое будет выделено из Резервного фонда кабмина, направят в Забайкальский, Камчатский и Приморский края для реализации проектов по благоустройству и поднятию уровня жизни граждан.

В Приморском крае отремонтируют дороги — в частности, трассу на острове Русский от поворота на Ворошиловскую батарею в сторону поселка Экипажный и подъезд к Владивостоку от автодороги, связывающей дальневосточную столицу с Хабаровском.

В Забайкальском крае построят многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в селе Укурик Хилокского района. На другую часть средств приведут в порядок электроснабжение, локальные очистные сооружения и канализационную систему.

В Камчатском крае проведут ремонт и строительство автомобильных дорог в Елизовском муниципальном районе. Таким образом, добраться до выбранных участков земли по программе «Дальневосточный гектар» станет еще проще.

«Комплексное развитие территорий и инфраструктуры на Дальнем Востоке, а также вопросы социального благополучия граждан станут важнейшими темами деловой программы ВЭФ в этом году», — подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.

VII Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Организатор ВЭФ-2022 — фонд «Росконгресс».