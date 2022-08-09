В Москве застройщики продают все меньше апартаментов

С 2020 года девелоперы сокращают предложение апартаментов на рынке новостроек Москвы. Если во II квартале 2020 года доля апартаментов составляла 24%, то во II квартале 2022 года она снизилась до 18%, сообщили «Известиям» аналитики «Метриум».

Во II квартале 2022 на рынке новостроек Москвы застройщики продавали 43 тыс. отдельных помещений. Из них к квартирам относились 35,2 тыс., а к апартаментам — 7,8 тыс. Иными словами, доля квартир в продаже составляла 82%, а апартаментов — 18%. В аналогичный период 2020 года соотношение было другим: к апартаментам относились 10,1 тыс. объектов продажи, а к квартирам — 32,1 тыс., или 24% рынка против 76%.

Заметнее всего сократилось предложение апартаментов в элитном и премиальном сегментах рынка новостроек Москвы. Долгие годы апартаменты составляли большую часть объектов продажи в высокобюджетном сегменте, рассказали эксперты.

Так, в элитных комплексах во II квартале 2020 года застройщики продавали 1,4 тыс. апартаментов и почти 600 квартир (70% против 30% рынка). Во II квартале 2022 года предложение апартаментов исчислялось 347 объектами, а квартир — 321. Таким образом, доля апартаментов снизилась до 52%, а квартир увеличилась до 48%.

Похожая тенденция была и в проектах новостроек премиум-класса. Два года назад соотношение квартир и апартаментов в этом сегменте рынка было одинаковым: примерно по 1,3 тыс. квартир и апартаментов (по 50%). Сейчас же на выбор у покупателя 3,6 тыс. квартир и немногим более 950 апартаментов, то есть доля последних сократилась до 21% против 79% у квартир.

«Отношение покупателей в премиальном сегменте к апартаментам меняется. В целом уровень рисков, в том числе и экономических, растет, поэтому неурегулированный правовой статус апартаментов стал чаще волновать покупателей, которые вкладывают десятки миллионов рублей в приобретение премиальных новостроек. При этом среди клиентов этого сегмента стала более востребованной ипотека, которую получить на апартаменты сложнее и дороже», — рассказал коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

В сегменте премиальных и элитных новостроек предложение апартаментов сократилось за два года на 52%, тогда как предложение квартир увеличилось в 2 раза.

«В последние два года на рынке премиального жилья большую роль играют инвесторы, которые вкладываются в новостройки, чтобы сохранить капитал. С этой точки зрения более понятный и прогнозируемый статус у жилых помещений, для которых сформулированы четкие законодательные нормы в гражданском, жилищном, налоговом и градостроительном праве», — комментирует директор по продажам Regions Development Антон Пухов.

В новостройках бизнес-класса тенденция к сокращению предложения апартаментов тоже проявилась, но не так ярко, как в «элит» и «премиуме».

Поскольку законодательство нелояльно к апартаментам, девелоперы все реже их строят. Застройщики предпочтут приобрести участок с возможностью строительства жилого комплекса, чем инвестируют в землю, предназначенную для строительство административно-офисных зданий, которые впоследствии чаще всего и превращаются в апартаменты. Именно поэтому предложение квартир в целом растет, а апартаментов — сокращается, считает управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка