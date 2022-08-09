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Ритейл восстановил ассортимент смартфонов до уровня января

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Фото: ТАСС/Щербак Александр
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Ассортимент смартфонов, просевший в марте-апреле из-за прекращения поставок в Россию рядом производителей и резких колебаний курсов валют, вернулся на уровень начала 2022 года. Об этом «Известиям» сообщили в «М. Видео — Эльдорадо» во вторник, 9 августа.

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В магазинах объединенного ритейлера доступно около 500 моделей от примерно 20 брендов, что соответствует ширине ассортимента начала года, отметили в компании. Ассортимент самых популярных смартфонов — Apple, Samsung и Xiaomi, почти полностью восстановился до уровня февраля 2022 года, подтвердил сотрудник другой крупной розничной сети.

Портфель марок расширили и в «Ситилинке». За счет этого ассортимент электроники сохранился на уровне начала года, рассказал представитель сети. По его словам, были добавлены товары новых брендов: Chuwi, Grundig, KingSpec, Kimtigo и других. В целом сейчас представлено 150 тыс. наименований, отметил он.

«Пока расширение модельного ряда по количеству позиций весьма относительно. Практически любой аппарат вы найдете в интернет-магазине, но вот количество позиций в обычных крупных торговых точках снизилось примерно вдвое: держать их на прилавках при низком спросе невыгодно. Кроме того, линейка модификаций того или иного смартфона у продавца может быть довольно широка, но может быть представлен только один цвет. Ничего не поделаешь, издержки параллельного импорта, — ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его мнению, окончательно ассортимент смартфонов, во всяком случае в магазинах крупных городов, может восстановиться к Новому году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Ловить выбор: ритейл восстановил ассортимент смартфонов до уровня января»

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