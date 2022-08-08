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В Новосибирской области 11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

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Фото: Управление МЧС РФ по Новосибирской области
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В Ордынском районе Новосибирской области в результате столкновения маршрутного микроавтобуса и грузового автомобиля пострадало 11 человек. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области на своем официальном сайте.

Пассажиры и водитель микроавтобуса были госпитализированы с травмами различной тяжести, водитель грузовика не пострадал, уточнили в ведомстве. Всего для ликвидации последствий ДТП было задействовано 29 человек и восемь единиц техники.

Ранее в тот же день пресс-служба УМВД России по Псковской области рассказало о женщине, пострадавшей в результате опрокидывания автомобиля Volkswagen в кювет. Инцидент произошел в Красногородском районе около полудня на трассе Красногородск – Гавры. По предварительным данным, водитель потерял управление, из-за чего машина вылетела с дороги и опрокинулась.

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