Пассажирка пострадала при опрокидывании иномарки в Псковской области
В Красногородском районе Псковской области в результате опрокидывания легковушки в кювет пострадала женщина. Об этом «Псковской ленте новостей» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Авария произошла около полудня 8 августа на 11-м км автодороги Красногородск – Гавры. По предварительным данным, 33-летний водитель Volkswagen потерял управление, машина вылетела в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП пострадала 63-летняя женщина-пассажирка. Она получила различные травмы и была доставлена в Псковскую областную больницу.
Днем 8 августа на трассе в Татарстане столкнулись Chevrolet и «Лада Гранта». Водитель иномарки погиб, еще два человека пострадали.