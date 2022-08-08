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Пассажирка пострадала при опрокидывании иномарки в Псковской области

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В Красногородском районе Псковской области в результате опрокидывания легковушки в кювет пострадала женщина. Об этом «Псковской ленте новостей» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Авария произошла около полудня 8 августа на 11-м км автодороги Красногородск – Гавры. По предварительным данным, 33-летний водитель Volkswagen потерял управление, машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадала 63-летняя женщина-пассажирка. Она получила различные травмы и была доставлена в Псковскую областную больницу.

Днем 8 августа на трассе в Татарстане столкнулись Chevrolet и «Лада Гранта». Водитель иномарки погиб, еще два человека пострадали.

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