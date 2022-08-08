Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП в Татарстане
В Татарстана в результате лобового столкновения легковых автомобилей погиб мужчина, еще два человека пострадали. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев.
Авария произошла днем 8 августа на трассе в Азнакаевском районе республики. По словам очевидцев, лоб в лоб столкнулись Chevrolet и «Лада Гранта». От удара одну из машин отбросило в кювет.
В результате ДТП погиб водитель иномарки. Различные травмы получили водитель и пассажир отечественного авто, их госпитализировали.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
8 августа на 407-м км федеральной трассы А-121 «Сортавала» легковой автомобиль съехал с дороги и врезался в препятствие. Погиб один человек, еще один пострадал.