Один человек погиб и один пострадал при съезде авто с трассы в Карелии
В Пряжнинском районе Карелии в результате съезда автомобиля с трассы погиб человек. Об этом сообщает госкомитет республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Авария произошла днем 8 августа на 407-м км федеральной трассы А-121 «Сортавала». По предварительным данным, легковой автомобиль съехал с дороги и врезался в препятствие, пишет ИА «Карелinform».
В результате ДТП погиб пассажир легковушки. Водитель получил различные травмы. Уточняется, что пострадавших пришлось деблокировать из авто при помощи специнструмента.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Вечером 7 августа в Кабардино-Балкарии лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ-2112 и ВАЗ-2106. Три человека погибли, еще двое получили травмы.