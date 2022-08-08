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Пожар в жилом доме произошел в Орле

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В Орле в многоквартирном жилом доме загорелась трехкомнатная квартира. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в субботу, 6 августа, в 17:16 на Московском шоссе. В квартире на кухне загорелась мебель. Площадь пожара составила 6 кв. м. Оказались повреждены стена, потолок и оконный блок. Никто не пострадал. Из квартиры удалось спасти одного человека. Из соседних квартир было эвакуировано семь человек.

Сейчас устанавливаются причины происшествия.

2 августа сообщалось о пожаре в частном деревянном доме в селе Озерки Алтайского края. Погибли 52-летняя женщина, а также двое детей в возрасте четырех и семи лет. Также пострадала мать детей 1988 года рождения.

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