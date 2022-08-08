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Генпрокуратура проверит ПФР из-за отказов в выплатах на детей в регионах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Генеральная прокуратура начала проверку Пенсионного фонда России из-за отказа в социальных пособиях в регионах, рассказали в надзорном ведомстве в понедельник, 8 августа.

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Так, например, жителям Краснодарского края отказали в выплате пособий на детей от 8 до 17 лет по причине того, что их доход выше краевого прожиточного минимума на душу населения.

«Однако прокурорами установлено, что региональным отделением фонда при рассмотрении заявлений допущена техническая ошибка. Суммы получаемых семьями социальных пенсий учитывались дважды. Доход семей был необоснованно завышен, а произведенные в автоматическом режиме расчеты не корректны», — отметили в ведомстве.

Прокуратурой Краснодарского края в региональное отделение фонда внесено представление. После пересмотра всех ранее принятых решений было выявлено 1048 неправомерных решений, которые уже изменены. Отмечается, что к дисциплинарной ответственности привлекли три должностных лица территориального отделения фонда.

«Учитывая распространенный характер таких нарушений, Генеральной прокуратурой РФ и организована проверка деятельности Пенсионного фонда России, выступающего оператором ряда информационных ресурсов, в части исполнения законодательства при заключении и выполнении государственных контрактов на создание и развитие электронных информационных систем», — сказали в Генпрокуратуре.

В 2020 году отделение Пенсионного фонда России в Татарстане не назначило выплаты 100-летней жительнице, вдове ветерана Великой Отечественной войны. Прокуратура провела проверку. Выяснилось, что ПФР отказал в выплатах из-за ошибки в отчестве жены, которое указано в военном билете супруга.

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