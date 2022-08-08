Водителя отправили в колонию-поселение за ДТП с 5 погибшими на Ставрополье

В Ставропольском крае вынесен приговор в отношении водителя, которого признали виновным в ДТП с пятью погибшими спортсменками. Мужчину обязали выплатить компенсации семьям погибших, а также пострадавшим.

Авария произошла в апреле 2021 года. Несовершеннолетние девочки ехали на соревнования из Волгограда в Черкесск. В поселке Ямки Грачевского района 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ» по встречной полосе попытался обогнать пробку, которая выстроилась за фурой. Автомобилист задел большегруз, который в результате также выехал на встречную полосу и ударил автобус со спортсменками. Пять девочек погибли, еще пятеро и их тренер с тяжелыми травмами были доставлены в больницу, пишет NewsTracker.

Установлено, что водителю «ВАЗа» за год неоднократно выписывали штрафы за превышение скорости. Мужчину приговорили к четырем годам и четырем месяцам отбывания наказания в колонии-поселении. Также суд постановил выплатить моральный вред по 1 млн рублей семьям погибших девочек, а также 600 тыс. рублей в пользу девочки, получившей тяжкий вред здоровью.

В ходе проверки также было установлено, что перевозка детей была организована с нарушениями. В частности, юных спортсменок не сопровождала машина ГИБДД. Директора спортивной школы в Волгограде, где учились девочки, оштрафовали на 150 тыс. рублей с лишением права занимать должности в государственных органах на 2,5 года.