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В Подмосковье врачи удалили мужчине опухоль на спине весом в 10 кг

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Хирурги Раменской областной больницы помогли 50-летнему пациенту избавиться от 10-килограммовой липомы на спине. Как сообщили 8 августа в пресс-службе регионального минздрава, у мужчины была гигантская опухоль, которая развивалась на протяжении 15 лет.

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Пациент жаловался на дискомфорт, вызванный наличием крупного новообразования на теле и рассказал, что уже предпринимал неудачную попытку удаления липомы в медцентре пять лет назад и с тех пор за помощью больше не обращался.

«Липомы крупных размеров опасны «перерождением» в онкологическое заболевание, требуют регулярного наблюдения у врача и должны удаляться в плановом порядке. Мы провели операцию и удалили новообразование», — цитирует заведующего хирургическим отделением Михаила Кошелева агентство городских новостей «Москва».

Мужчина уже выписан из стационара и находится дома на амбулаторном наблюдении.

3 августа врач-терапевт, врач-эндокринолог «Инвитро-Воронеж» Елена Киселева в беседе с «Известиями» предупредила, что отеки могут свидетельствовать о варикозной болезни, одностороннем лимфостазе, а также об опухолях, сдавливающих сосуды.

29 июля директор Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова Минздрава России Дмитрий Майстренко рассказал «Известиям», что российские медики исследуют новый метод борьбы с раком на последних стадиях — радиоактивные лекарства. Ряд пациентов на терминальной (последней) стадии рака предстательной железы получили радиофармпрепарат «Актиний — ПСМА».

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