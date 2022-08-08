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Красноярск закупит 12 электробусов и пять зарядных станций в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Красноярск получил из федерального бюджета 627 млн рублей на закупку 12 электробусов и пяти зарядных станций. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

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По словам первого замминистра Рената Даутханова, средства уже доведены до департамента транспорта городской администрации. Приобрести электробусы планируется в течение 2023 года, ориентировочно выйти на линию они должны в конце того же года.

Средства на закупку выделены из федерального бюджета в рамках проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

Кроме того, в 2022 году Красноярск намерен приобрести 12 троллейбусов с возможностью автономного хода. Их стоимость составляет 443 млн рублей. Средства тоже выделены по нацпроекту «Экология» и уже доведены до городских властей. Отмечается, что таким образом обновление троллейбусного парка будет завершено на 100%.

Обновление троллейбусного парка стартовало в прошлом году. Тогда город получил 50 единиц транспорта, из которых 30 — с автономным ходом. На сегодняшний день троллейбусная сеть насчитывает шесть маршрутов и охватывает почти весь город за исключением Кировского и Ленинского районов. В том же году по улицам Красноярска начали курсировать 25 новых трамваев «Львенок».

План по развитию системы электротранспорта рассчитан до 2025 года.

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