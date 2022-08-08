Трехлетний ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Приангарье

В Братском районе Иркутской области в результате пожара в жилом доме погиб трехлетний ребенок. Об этом глава района Александра Дубровина сообщила в своем Telegram-канале.

Пожар произошел днем в понедельник, 8 августа, в жилом доме в селе Покосное. По оперативной информации, на которую ссылается ИА IrkutskMedia, в момент происшествия в здании находилась мама с четырьмя детьми.

«К большому сожалению, несмотря на все усилия медиков, спасти одного ребенка 2019 года рождения не удалось», — написала Дубровина.

Обстоятельства возникновения пожара устанавливают специалисты.

2 августа сообщалось о пожаре в частном деревянном доме в селе Озерки Алтайского края. Погибли 52-летняя женщина, а также двое детей в возрасте четырех и семи лет. Также пострадала мать детей 1988 года рождения.