Опубликованы кадры места крушения легкомоторного самолета в Коми

В распоряжении «Известий» появились кадры с места падения легкомоторного самолета в Республике Коми.

На кадрах видно, что в результате крушения от самолета практически ничего не осталось. Более или менее сохранился лишь его хвост. Все остальное сгорело. Место инцидента огорожено сигнальной лентой. Там находятся сотрудники экстренных служб.

Крушение произошло в городе Ухта в понедельник, 8 августа. По данным «Известий», погибли три человека. Также по предварительной информации, речь идет о воздушном судне Cessna авиалесоохраны. Самолет не долетел до полосы около 400 м и загорелся после падения.