В Испании начинаются новые забастовки сотрудников Ryanair

В Испании начинается серия новых забастовок бортпроводников авиакомпании Ryanair, сообщают местные СМИ. Профсоюзы планируют устраивать 24-часовые стачки еженедельно с понедельника по четверг, передает телеканал «Известия». Протесты планируют проводить с 8 августа текущего года по 7 января будущего года. В течение первых двух недель забастовки могут повлиять на планы более 1 млн пассажиров. С июня бортпроводники Ryanair, которые требуют улучшения условий труда, провели многочисленные стачки. В результате было отменено около 250 рейсов и задержано еще более 1 тыс.

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