Больше 40 фальшивых купюр обнаружили в Липецкой области

За второй квартал 2022 года в Липецкой области выявили 41 купюру Банка России с признаками подделки. Об этом пишет GOROD48 со ссылкой на региональное отделение Банка России.

В числе подделок — 24 банкноты номиналом 5000 рублей. Кроме того, удалось выявить девять фальшивок номиналом 1000 рублей, семь купюр номиналом 2000 рублей и одну купюру номиналом 500 рублей. Также специалисты обнаружили одну купюру с признаками подделки номиналом $100.

«Проверить подлинность наличных денег можно по специальным признакам, таким как водяные знаки и защитная нить с номиналом банкноты. Полный список признаков можно найти на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России», — цитирует эксперта липецкого отделения Банка России Марию Горяинову LipetskMedia.

В Камчатском крае за второй квартал 2022 года обнаружено 17 поддельных купюр. Почти половина выявленных фальшивок имитировала банкноты номиналом 5000 рублей серии «бх» образца 1997 года.