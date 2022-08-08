Рефрижератор Ford Transit лидирует по остаточной стоимости в РФ

Лидером по остаточной стоимости в России среди рефрижераторов на базе LСV стал автомобиль Ford Transit. Об этом «Известиям» 8 августа сообщило агентство «Напи Инфо».

Маркетинговое агентство «Напи Инфо» представило отчет «Прогноз остаточной стоимости LCV» по итогам 2 квартала 2022 года.

Согласно полученным данным лидером по сохранности остаточной стоимости через 3 и 5 лет эксплуатации станет рефрижератор на шасси Ford Transit.

Машина сохранит от своей первоначальной стоимости 87,4% и 71,5% цены соответственно.

На втором месте отечественная «Газель» Next. Рефрижератор на ее базе держится на отметке в 84,3% и 70,0% соответственно.

Замкнул призовую тройку рефрижератор на шасси Isuzu NMR с показателями 83,3% и 68,0%.

29 июля агентство «Автостат Инфо» сообщило, что в РФ числятся 2,62 млн грузовых автомобилей. Среди регионов России со значительными грузовыми парками аналитики агентства отметили Ростовскую область (73 374 ед.), Санкт-Петербург (72 704 ед.), Иркутскую область (69 930 ед.), Свердловскую область (68 725 грузовиков) и Красноярский край (67 443 ед.).