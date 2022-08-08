Реклама
Прямой эфир
Авто
Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 23%
Мир
Анкара заявила о подготовке к новой архитектуре безопасности в Европе
Туризм
Финляндия захотела ограничить транзитный туризм для россиян
Мир
Тайвань проведет собственные военные учения с боевыми стрельбами
Мир
Компании из ЕС попросили британцев очистить газ от опасных примесей
Мир
На Украине могут запретить россиянам въезд в страну на 50 лет
Мир
МИД рассмотрит ответные меры против Латвии из-за давления на россиян при въезде
Экономика
Правительство ФРГ исключило запуск трубопровода «Северный поток – 2»
Мир
Глава Запорожья подписал указ о начале подготовки к референдуму по вхождению в РФ
Авто
Рефрижератор Ford Transit лидирует по остаточной стоимости в РФ
Мир
ВС РФ уничтожили около 150 боевиков ВСУ под Харьковом
Мир
Чехия второй день подряд не выдала ни одной визы украинским беженцам

Рефрижератор Ford Transit лидирует по остаточной стоимости в РФ

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидером по остаточной стоимости в России среди рефрижераторов на базе LСV стал автомобиль Ford Transit. Об этом «Известиям» 8 августа сообщило агентство «Напи Инфо».

Пошел на разгон: российский авторынок вернулся к росту
В июле было продано 32 тыс. машин в основном российских и китайских марок

Маркетинговое агентство «Напи Инфо» представило отчет «Прогноз остаточной стоимости LCV» по итогам 2 квартала 2022 года.

Согласно полученным данным лидером по сохранности остаточной стоимости через 3 и 5 лет эксплуатации станет рефрижератор на шасси Ford Transit.

Машина сохранит от своей первоначальной стоимости 87,4% и 71,5% цены соответственно.

На втором месте отечественная «Газель» Next. Рефрижератор на ее базе держится на отметке в 84,3% и 70,0% соответственно.

Замкнул призовую тройку рефрижератор на шасси Isuzu NMR с показателями 83,3% и 68,0%.

29 июля агентство «Автостат Инфо» сообщило, что в РФ числятся 2,62 млн грузовых автомобилей. Среди регионов России со значительными грузовыми парками аналитики агентства отметили Ростовскую область (73 374 ед.), Санкт-Петербург (72 704 ед.), Иркутскую область (69 930 ед.), Свердловскую область (68 725 грузовиков) и Красноярский край (67 443 ед.).

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022