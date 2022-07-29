В России зарегистрировали 2,62 млн грузовых автомобилей

В РФ числятся 2,62 млн грузовых автомобилей. Такие данные на начало второго полугодия 2022 года 29 июля сообщило агентство «Автостат Инфо».

По данным агентства наибольший объем грузовиков зарегистрирован в Москве. В столице парк грузовиков насчитывает 189 583 ед. техники. Он занимает 7,2% от общероссийского парка.

Московская область насчитывает 136 333 грузовика (доля 5,2%).

На третьем месте находится Краснодарский край — 100 355 шт (3,8%).

По данным аналитиков агентства в топ-5 регионов по объему парка грузовиков входят Татарстан (91 506 ед.) и Ханты-Мансийск (74 636 шт.).

Среди регионов России со значительными грузовыми парками аналитики агентства отметили Ростовскую область (73 374 ед.), Санкт-Петербург (72 704 ед.), Иркутскую область (69 930 ед.), Свердловскую область (68 725 грузовиков) и Красноярский край (67 443 ед.).

В объеме всего российского парка грузовых автомобилей на иномарки приходится 937 тыс. ед. (доля в 35,8%). На машины российского производства приходится 1,68 млн шт. (занимаемая доля — 64,2%).

15 июля стало известно, что в России за шесть месяцев 2022 года в сегменте грузового транспорта и легких коммерческих автомобилей, LCV, самыми популярными моделями с пробегом стали КамАЗ-65115 и Газель-3303.